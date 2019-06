Nuova Giunta: il bilancio a Sabrina Caneva

Nessuna sorpresa, tre conferme un ritorno e un volto nuovo per l'amministrazione. E' la Giunta presentata ieri pomeriggio dal sindaco Paolo Lantero. Nel dettaglio Sabrina Caneva si occuperà di Bilancio, programmazione finanziaria, Istruzione e Formazione, Sergio Capello è il responsabile di Lavori pubblici, Viabilità e Servizio Idrico, Maria Grazia di Palma mantiene l'Urbanistica e allarga le sue competenze a assistenza, politiche sociali e giovanili. Roberta Pareto si occuperà ancora di Cultura, Manifestazioni, Eventi e Partecipazione. Infine è Marco Lanza, già consigliere nell'ultima fase della precedente legislatura l'assessore nominato pur non avendo fatto parte della lista "Insieme per Ovada". Le competenze saranno Attività Economiche, Turismo, Ambiente e Igiene Ambientale, Promozione e sviluppo del territorio. «Le deleghe – ha spiegato lo stesso primo cittadino – si accompagnano al lavoro dei consiglieri e di chi ha fatto parte della squadra del 26 maggio ognuno secondo la competenza che gli è più vicina». Le nomine diverranno operative dopo la seduta del consiglio comunale in programma lunedì sera dalle 21.00. Mario Lottero, attuale segretario del Partito Democratico che due settimana ha ha raccolto 201 preferenze, sarà capogruppo di Maggioranza.