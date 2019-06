Asfalti: una settimana di senso unico in via Lung'Orba

OVADA - Si prospetta una settimana calda, soprattutto nelle ore di punta, per l'imminente partenza dei lavori di fresatura e successiva asfaltatura del manto stradale di Via Lung’Orba. L'apertura del cantiere è prevista per lunedì prossimo, 10 giugno, e - salvo ritardi - dovrebbe durare fino al sabato successivo. Sei giorni in cui sarà attivo il senso unico di circolazione dei veicoli con direzione di marcia da piazza Castello verso piazza XX settembre. Una situazione che implica la svolta verso il centro della città anche per tutti gli automobilisti provenienti da salita Cappuccini, via Capitano Oddone, strada del Ponte della Veneta e largo 11 gennaio 1946. «Si cercherà di ridurre al minimo i disagi legati alla modifica temporanea della viabilità» spiegano da Palazzo Delfino.