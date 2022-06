L'Uomo Gatto a Ovadabanda: giochi e folklore in piazza Assunta

OVADA - Sarà un palco a cielo aperto a caratterizzare la prima edizione di "Ovadabanda", il contest estivo organizzato con l'obiettivo di far rivivere, per qualche ora, la spensieratezza creata dal quiz musicale trasmesso per molti anni sulle frequenze di Italia Uno. L'appuntamento è per domani sera, sabato 25 giugno, a partire dalle ore 21.00. Principali protagonisti della serata saranno Niccolò Pellicano, che farà da conduttore dell'evento, e Gabriele Sbattella, l'ex campione di Sarabanda meglio noto al grande pubblico con lo pseudonimo di “L’uomo gatto”.

«Abbiamo avuto - chiarisce il promotore con Marko Vostan - un grande riscontro di richieste. Abbiamo quindi lavorato per ampliare il numero degli sfidanti. Sarà una serata divertente, abbiamo un scaletta di massima, ma molto succederà in presa diretta». L’iniziativa, curata con l’associazione AXC è l’ideale apertura delle serate estive ovadesi di shopping e divertimento.