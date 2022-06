Niccolò Pellicano porta "Sarabanda" in piazza Assunta

OVADA - “L’uomo gatto” è stato tra i personaggi dall’identità più forte di “Sarabanda”, il quiz sulla musica condotto per tanti anni da Enrico Papi su Italia 1. Una particolare abilità nell’individuare i brani oggetto del gioco e un modo di fare molto riconoscibile. Dietro al personaggio televisivo c’è Gabriele Sbattella che sarà protagonista il 29 giugno in piazza Assunta. L’occasione è “OvadaBanda”, un remake del fortunato quiz televisivo riproposto in versione locale da Niccolò Pellicano, in collaborazione con Marko Vostan.

Atmosfera spensierata

«Lo show - spiega il promotore, collaboratore per i testi presso la società di produzione Endemol Italia - è aperto a tutte le persone che amano la musica e vogliono cimentarsi in una gara a tema musicale. In questi giorni stiamo preparando il cast. Chi è interessato a partecipare può contattarmi direttamente dalla mia Pagina Facebook».

Pellicano e Vostan da anni sono autori del programma “Caduta Libera” in onda su Mediaset. Entrambi vivono a Milano ma Pellicano è fortemente legato ad Ovada. «Per me è casa - assicura - Questo spettacolo nasce dal desiderio di tornare a far vivere la mia città come quando ero piccolo e il mattatore degli eventi era il mio babbo Mario. Sono cresciuto nel mondo dell'intrattenimento grazie a lui e voglio riproporre quell'allegria e quella leggerezza che si respirava in quel periodo. Rappresenta anche un legame con mio papà al quale tengo molto». Ed effettivamente l’idea rappresenta un tuffo diretto nel clima degli anni ‘90.