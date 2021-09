Ovadese, arriva una Valenzana Mado molto carica

OVADA - "Posso dare molto di più". E' arrivato anche il momento dell'esordio casalingo per Matias Colombo, il centrocampista argentino ingaggiato dall'Ovadese per correre ai ripari dopo la defezione di Edoardo Massara. Il giocatore, in campo per un'ora nella gara di domenica scorsa vinta contro la Pastorfrigor Stay, affronterà oggi con i compagni il primo derby casalingo della stagione. Al Geirino arriva infatti la Valenzana Mado.

Ricerca di conferme

Il giocatore si è allenato in settimana per limare la condizione. Nel frattempo mister Stefano Raimondi ha lavorato per disegnargli una collocazione definitiva. "L'assist - precisa il giocatore originario di Buenos Aires - è l'aspetto del gioco che preferisco". Possibile che venga riproposto in un centrocampo a tre e in un assetto molto offensivo in cui davanti saranno schierati Sassari, Nelli e uno tra Mazzotta ed El Amaraoui.

Sorteggiato il secondo turno di Coppa Spicca il derby Pastorfrigor Stay-Ovadese, una rivincita della gara di domenica scorsa

L'avversaria

Ambiziosa la Valenzana che in estate è passata sotto la proprietà di Flavio Tonetto. Nelle prime due giornate la squadra orafa ha racimolato quattro punto con un pareggio esterno al Girardengo di Novi e una vittoria interna contro il Pozzomaina con la doppietta di Andrea Boarino. Due anni fa la gara del Geirino per l'Ovadese all'epoca guidata dalla coppia Benzi - Boveri si chiuse sull'1-1.

La doppietta di Nelli lancia la "nuova" Ovadese Undici titolare rivisto e corretto per la vittoria contro la Pastorfrigor Stay. Grande sofferenza ma anche note positive

L'intervista completa a Matias Colombo su "l'ovadese" in edicola da giovedì 23 settembre