Piazza Garibaldi: lavori alla rete gas, modifiche alla circolazione

OVADA - Inizieranno lunedì mattina, 12 aprile, i lavori alla rete gas previsti in piazza Garibaldi. Il cantiere sarà aperto alle ore 8.00 e proseguirà per tutto il prossimo mese. Fino al 12 maggio, dunque, e comunque sino al termine dell'intervento, l'area resterà interdetta alla sosta dei veicoli, con relativa rimozione dei mezzi che risulteranno in contravvenzione.

E' previsto, inoltre, il senso unico di marcia da via San Paolo verso Largo Oratorio, con limite di velocità fissato ai 30 chilometri orari nei punti di passaggio limitrofi a quelli interessati dal cantiere. A Palazzo Delfino puntano a ridurre al minimo i disagi legati alla modifica temporanea della viabilità in uno spazio che, prossimamente, sarà interessato dall'atteso intervento di restyling.