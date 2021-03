“Beni più liberi”: dibattito online con Libera

OVADA - È in programma per stasera, venerdì 5 febbraio, a partire dalle ore 21.00, l’incontro virtuale promosso e organizzato dal “Presidio di Libera Antonio Landieri di Ovada” nell’ambito de “I cento passi verso il 21 marzo”. Nel corso della serata, intitolata “Restituiti, a tutt@ – 25 anni di 109/96: dona ora per Beni liberi da ogni barriera”) interverranno Rosario Esposito La Rossa, (scrittore, editore, animatore sociale a Scampia), Giulia Priscilla Zagaria e Giacomo Molinari (di Libera e Acmos, ideatori della campagna di raccolta fondi Restituiti a tutt@), Fabio Nicola (per Cascina Caccia, bene confiscato alla mafia a San Sebastiano da Po), Ramona Boglino (segreteria di Libera Piemonte, per la villa confiscata a San Giusto Canavese) e Liliana Maccario (Libera Asti, per Cascina Graziella, bene confiscato a Moncalvo d'Asti). Il dibattito sarà aperto da Celeste Sciutto, referente del presidio ovadese di “Libera”, per i saluti iniziali. L’appuntamento è per le ore 21.00 sulla piattaforma di Google Meet, al seguente indirizzo (http://meet.google.com/fhx-zodm-gzm).