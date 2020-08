Ovadese, nuovo colpo per la difesa

OVADA - Si avvicina, in casa Ovadese, il giorno della ripresa delle operazioni sul campo. Nel frattempo è arrivato un ulteriore colpo per la difesa, un tassello in più da mettere a disposizione di mister Stefano Raimondi. Si tratta di Loris Costa, 30 anni, esterno sinistro lo scorso anno agli ordini di Arturo Merlo nell'Acqui. Il giocatore rappresenta un'alternativa in più in un reparto già puntellato con gli arrivi di Bonanno e soprattutto Silvestri. Un punto sul quale il direttore generale Nico Gaggero era stato chiaro. "Con una difesa più solida - ci aveva spiegato - abbiamo posto le basi per una stagione diversa dall'ultima". Costa nell'ultimo campionato ha collezionato 20 presenze. Rimane il nodo della collocazione dei giovani da inserire in organico per regolamento. Scelte che spetteranno al neo allenatore che proprio nella fame e nella voglia di riscatto ha indicato le principali prerogative