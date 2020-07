Viaggio nella Maturità 2020: Lorenzo Pastore

OVADA - Doppia promozione, in ambito formativo e sportivo, per Lorenzo Pastore di Ovada. Il cento ottenuto al liceo scientifico “Pascal” è un primo traguardo in vista di un percorso didattico che proseguirà al Politecnico di Milano (corso di Ingegneria Biomedica), visto che nei mesi scorsi ha già superato il test. La seconda promozione, invece, l’ha conquistata sul… campo. Dall’area di rigore, Lorenzo ha guidato la retroguardia e, anche grazie al contributo dei compagni di squadra, si è aggiudicato il successo del campionato provinciale di calcio juniores, dove ha difeso i pali della Novese ereditando la passione di papà Cristiano, anche lui portiere. Non facile, per il giovane ovadese, conciliare i due impegni anche se, alla fine, in entrambi i casi è arrivato il miglior risultato possibile. Alla commissione ha presentato l’elaborato “La polarizzazione della luce”. Sul rettangolo verde, invece, è stato uno degli estremi difensori meno battuti del torneo.