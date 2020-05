Centro storico: cambiano sosta e ztl

OVADA - Misure in vigore dal 1° giugno per sostenere il riavvio del settore commerciale dopo i due mesi di chiusura forzata dal coronavirus. Nuova rimodulazione della zona a traffico limitato e modifiche alla sosta varate con un obiettivo: dare ai gestori più spazio per occupare le aree all'aperto e ovviare così alle modifiche alle aree tradizionali. "La città - spiega il sindaco Paolo Lantero - avrà una veste di giorno e un'altra di notte. La nostra estate Ovadese sarà all'insegna dello spazio aperto, dei prodotti locali e di una nuova socialità, attenta e responsabile".

