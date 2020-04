Ditta Melone chiusa fino al 13 aprile

OVADA - Resterà chiusa fino a metà mese la ditta Melone. Una decisione presa sulla base delle norme per fronteggiare l’epidemia di coronavirus. “Affrontiamo questo evento – spiega la nota ufficiale - con il giusto senso civico. L’azienda chiude per la prima volta dal 1930. Abbiamo lavorato durante la seconda guerra mondiale, quando l’Italia ha fatto i conti con il virus dell’asiatica. In 90 anni di attività non si è mai fermata. Ma oggi tutelare la salute dei nostri clienti e dei collaboratori è la priorità. Per questo, nel rispetto delle nuove disposizioni ministeriali, l' azienda protrae la propria chiusura fino al 13 aprile 2020. Rimaniamo operativi per il soccorso stradale 24 h su 24. E rimaniamo sempre a disposizione dei nostri clienti: per qualsiasi emergenza chiamare il numero 0143/80337, interno 2, dove un nostro operatore sarà a disposizione per le necessità urgenti”.