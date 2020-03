FabLab: "Raccolte le dieci maschere. Tutto in ospedale entro due giorni"

ALESSANDRIA - AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Buone notizie dal FabLab di Alessandria: "Abbiamo raccolto le dieci maschere richieste dall'Ospedale di Alessandria e i nostri maker stanno ultimando le stampe dei raccordi. Grazie a tutti per la condivisione e la disponibilità. Porteremo tutto in Ospedale tra domani e lunedì".

Si aggiorna di ora in ora la possibilità di raccogliere le maschere da snorkeling della Decathlon per trasformarle in respiratori per la Terapia sub-intensiva grazie alla costruzione in 3D di valvole apposite, cosiddette Charlotte. L’idea partita da Brescia a cui hanno risposto realtà alessandrine (qui il collegamento) ora si sta sviluppando grazie alle risposte che sono arrivate dall’Ospedale di Alessandria (e da molti altri presidi dei centri zona).

“Questa mattina abbiamo parlato con i responsabili del Reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale di Alessandria. Dobbiamo raccogliere e consegnare 10 maschere Easybreath di Decathlon taglia S/M (al momento non servono altre taglie). Una volta raccolte, saranno consegnate insieme ai raccordi stampati in 3D (che sono già tutti pronti) e solo allora vi faremo sapere se vanno bene e se ne servono altre”. Questo il post sulla pagina Facebook del FabLab (qui il collegamento) che è aperto e presidiato per ricevere le maschere della taglia richiesta nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, dalle 14 alle 16, in via Verona 95.

Sono anche singoli cittadini e associazioni ad essersi messi a disposizione per la raccolta delle maschere da snorkeling. Un’idea del dottor Bellanda (medico dentista) che ha coinvolto Giorgio Melchionni dell’Associazione Due Fiumi per dare “un punto di riferimento per la raccolta” di questi oggetti che in molti hanno a casa e che magari non sanno a chi e dove consegnare. Si può chiamare il 338 1225812 (dottor Bellanda) oppure il 349 4937676 (Melchionni) per dare la propria disponibilità a donare la propria maschera e portarla nella sede dell’Associazione Due Fiumi in via Remotti a San Michele, dove saranno sanificate e poi consegnate all’ospedale (disponibilità di orario al mattino). “Per chi non potesse recarsi sul posto, i volontari dell’associazione sono a disposizione a venirle a ritirare a casa”.