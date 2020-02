Cena pro alluvionati: ultime ore per i biglietti

OVADA - Ci sarà spazio anche per i ritardatari ma, formalmente, scadrà mercoledì pomeriggio il termine per acquistare i biglietti per la cena "pro alluvionati" organizzata dalle associazioni di volontariato della città. L'appuntamento è per sabato prossimo, 15 febbraio, alle 19.30 presso il Salone del Santuario di San Paolo di Corso Italia. I ticket (20 euro per adulti e 10 per i bambini di età inferiore ai 12 anni) sono disponibili presso lo sportello IAT di Via Cairoli, dove è possibile anche effettuare una donazione libera senza partecipare alla serata.

La scadenza è stata fissata in modo che le associazioni possano conoscere in anticipo il numero dei partecipanti, per una migliore organizzazione nella preparazione dei piatti. Il menù della serata comprende il ricco antipasto a cura del gruppo Calasanzio dei Padri Scolopi; le penne degli "Amici del Borgo" con zucchine, panna e pancetta, il secondo costituito da arista arrosto con contorno a cura dell’Arci del Borgo, mentre il dolce sarà costituito da una varietà di torte preparate dalle signore della Parrocchia. Ci saranno anche vino sfuso in caraffe, acqua e caffè. Tutte le Associazioni aderenti avranno un compito ben preciso nell’organizzazione dell’evento