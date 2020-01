L'Ovadese acciuffa il pareggio in recupero

OVADA - In pieno recupero l'Ovadese Silvanese acciuffa il 2-2 con Cazzulo nella gara contro il fanalino di coda Carrara90. Partita per certi versi sconcertante per la squadra di casa due volte in svantaggio contro i torinesi, limitati tecnicamente privi di esperienza ma con tanta voglia di ribellarsi dall'attuale situazione di classifica. Il vantaggio ospite al 12'. Bella deviazione di corner di Gallo su tiro di Pistone. Dalla bandierina la palla arriva in area a Kankam che di piede in area piccola trova la deviazione vincente. L'Ovadese attacca, fallisce una grande occasione con Cartosio che si fa ribattere una conclusione ravvicinata dal portiere Tortorici e pareggia con Rosset al 40': l'attaccante raccoglie dal limite un colpo di testa di Minardi, un palleggio e tiro col destro che colpisce il palo e termina in rete.

La ripresa ripropone due squadre con grandi debolezze. Ospiti che però ci mettono più voglia per creare i presupposti del vantaggio. La difesa in linea ovadese soffre tantissimo. E' in una di questa occasione che Pellecchia sfugge alla linea e viene abbattuto al limite dell'area da Pastorino. Il difensore viene espulso, la punizione di Pistone sibila vicino alla traversa di Gallo. Il nuovo vantaggio torinese arriva al 39' Dal limite dell'area Federici azzecca una gran conclusione che termina sulla traversa: il primo ad avventarsi sul pallone è Granata che insacca di testa. L'Ovadese attacca con la forza della disperazione ma con poco costrutto. In pieno recupero una punizione dalla destra di Rosset è raccolta sul fronte opposto dell'area da Barbato; controcross che trova pronto in area piccola Cazzulo che di testa salva la sua squadra.