Stay O' Party e Luese in vetta

LU MONFERRATO - Cinquina secca sulla ruota di Lu ed il sorpasso è compiuto: che sarebbe stata la giornata dei gialloblu di casa lo si era capito già dal primo tempo chiuso 2-0 con le reti di Sciacca e Crapisto, poi ad inizio ripresa una rete su rigore di Dell'Aira sembra riaprire i giochi ma Del Pellaro ci mette un minuto a ripristinare ed allargare il distacco con una doppietta da applausi. Nel finale arrivano la rete di Vitale ed ancora Crapisto per fissare il 5-2 finale che lancia la Luese in testa alla classifica ed imbattuta dopo tutto il girone di andata, ma anche il Sexadium sconfitta a parte ha di che essere orgoglioso.

Dietro risalgono faticosamente ma inesorabilmente tutte le altre squadre della parte alta della classifica: la Novese trova il gol partita a Valenza grazie a Russo dopo che ad inizio ripresa Mazzola aveva risposto al solito Motta, il Tassarolo capitalizza al meglio il gol di Giacomo Torre con il quale espugna il campo del Costigliole e resta in scia, il San Giuliano Nuovo ha bisogno di una doppietta di Pasino dal dischetto e di un gol di Rizzo per superare un Solero mai domo. Poker anche per la Pozzolese che passa in svantaggio con un gol di Greco ma poi travolge il Cortemilia con Costantino, Tirelli, Giordano e Piraneo, mentre si ferma a tre gol il Calliano che grazie a Tufo, Giardina e Burroni rende inutile il gol su rigore di Vescovi. Pareggiano Felizzano e Spinettese, per i locali a segno Mofema, Canottieri-Don Bosco Asti si gioca alle 18.00.

LUESE – SEXADIUM 5-2

FULVIUS – NOVESE 1-2

SG NUOVO – SOLERO 3-2

FELIZZANO – SPINETTESE 1-1

POZZOLESE – CORTEMILIA 4-1

CALLIANO – MONFERRATO 3-1

COSTIGLIOLE – TASSAROLO 0-1

CANOTTIERI – DON BOSCO h. 18.00

Bene anche lo Stay O'Party che con un netto 3-1 si libera de La Vischese e resta solido in testa alla classifica assieme alla Chiavazzese che batte di misura l'Azeglio in trasferta: i ragazzi di Perotti rimangono in dieci dopo un quarto d'ora per l'espulsione di Dondi e le barricate degli ospiti in vantaggio numerico reggono per quasi un'ora, poi Colangelo e Michelerio - direttamente da calcio d'angolo - in poco più di sette minuti portano sul 2-0 i padroni di casa. La reazione degli ospiti si concretizza nel gol del 2-1 di Ponsetto a cinque minuti dal termine, ma per non far passare un recupero di fuoco ai casalesi ci vuole il gol di Napolitano al 43' che fissa il punteggio finale della gara. Vittoria esterna anche per la Junior Pontestura di Casone che con una doppietta di Vergnasco a cavallo dei due tempi piega 2-1 la Strambinese e si rilancia in classifica.

STAY O'PARTY - LA VISCHESE 3-1

STRAMBINESE - JCP 1-2