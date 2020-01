Bosio, all'Epifania Filarmonica in concerto

BOSIO — La chiesa dei Santi Pietro e Marziano di Bosio ospiterà la Filarmonica di Sampierdarena per il tradizionale concerto dell’Epifania. Lunedì 6 gennaio, a partire dalle 18.00, l’orchestra di fiati e percussioni si esibirà in un repertorio orientato alla musica jazz, con puntate interessanti nel campo delle colonne sonore e dei classici internazionali. La Filarmonica, fondata nel 2000 per iniziativa del maestro Cesare Marchini, sarà diretta dal maestro Massimo Rapetti. L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è organizzata dal Comune e dalla proloco di Bosio.