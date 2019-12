Consiglio Comunale sui danni del maltempo

OVADA - Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e provvedimento di ripiano in relazione agli eventi alluvionali del 21 ottobre e del 24 novembre scorsi. I provvedimenti saranno all'esame del consiglio comunale di questa sera, la seduta in programma dalle 21.00. Nell'ordine del giorno anche la revisione periodica delle partecipazione societarie del Comune di Ovada per il 2019. Ma è chiaramente il bilancio dell'ultima ondata di maltempo l'aspetto più delicato con un totale di lavori in somma urgenza che supera 800 mila euro e danni urgenti, destinati a pesare sulle casse comunali, per quasi un milione.