Mario Arosio è "l'Ovadese dell'anno": premiazione al Rebora Festival

OVADA - Sesto appuntamento con il “Rebora Festival”. Domani sera, sabato 14 dicembre, dalle ore 21.00 presso il Salone del santuario di San Paolo in corso Italia, è in programma “Natale con la Rebora”: cori, orchestra, e solisti della Civica Scuola di Musica. Direttore Carlo Chiddemi. Durante la serata si terrà la consegna del riconoscimento di “Ovadese dell’anno” a cura del settimanale “L’Ancora”. A ricevere il premio per l’edizione - la 38ª - del 2019 sarà Mario Arosio, presidente dell’Enoteca del Dolcetto di Ovada, tra i principali artefici del rilancio del vitigno con il progetto integrato con Dogliani e Diano d’Alba.