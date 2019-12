Pizzerie, tre punti che pesano. Vince il Lerma

ALESSANDRIA - Nel girone astigiano partita sospesa ad Ozzano per minacce al direttore di gara che al 25’ della ripresa ha mandato tutti negli spogliatoi: il risultato era sul 2-0 per il Bergamasco. Il Mirabello ottiene il suo primo punto pareggiando in casa 1-1 con l’Europa Bevingros (a segno il nuovo arrivo Bongiorno). Il Castelletto schianta 5-2 il Bistagno Valle Bormida e lo Sporting crolla 4-1 in casa del Castelnuovo Don Bosco.

Nel girone alessandrino il Predosa fa poker di gol e passa 4-2 sul campo dell’Audax Orione (reti di Graffeo, Stati, Ciliberto e Salhi); 3-1 per il San Giuliano Vecchio sul Tiger Novi con la doppietta di Driss Amellal e il gol di Houssin Amellal. Il Villaromagnano espugna 3-0 il campo dell’Aurora Pontecurone con le reti firmate Gemme, Gianelli, Felisari; 0-0 tra Vignolese e Stazzano e il Lerma batte 2-1 la Valmilana (gol di Barile e Barletto). Le Pizzerie Riunite superano 2-1 il Lobbi con i gol di Giulio Giordano e Guglielmi.

Nell’anticipo di ieri pomeriggio il Garbagna passa 2-1 sul campo del Sardigliano con la doppietta di Lenzi.

Gir. Asti:

Castelletto - Bistagno V. Bormida 5-2

Castelnuovo - Sporting 2015 4-1

Ozzano Ronzonese - Bergamasco sospesa

Mirabello - Europa Bevingros 1-1

Gir. Alessandria:

Audax Orione - Predosa 2-4

Aurora Pontecurone - Villaromagnano 0-3

Lobbi - Pizz. Riunite 1-2

S. Giuliano Vecchio - Tiger Novi 3-1

Valmilana - Lerma 1-2

Vignolese - Stazzano 0-0

Sardigliano - Garbagna 1-2