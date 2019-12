L'Ovadese non riparte: sconfitta a Chieri

OVADA - Decisamente difficile per l'Ovadese Silvanese la vita nel torinese. Anche da Chieri arriva una dura sconfitta. E' finita 3-o per il San Giacomo. In avvio formazione riveduta e corretta quella proposta da mister Pastorino. Dei nuovi arrivati in campo dal primo minuto Roncati (sulla sinistra) e Cimino in un reparto avanzato completato dai titolarissimi Dentici e Rosset. Difesa centrale ancora "rabberciata" con Porrata a far coppia con Pastorino e Donà tenuto in panchina. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con la punizione calciata da Barbera. La partita di fatto si chiude nella ripresa. Formazione di casa ancora a segno con due calci piazzati. Il primo è una punizione realizzata da Veglia, il secondo è un rigore trasformato da Perrone. Con questa sconfitta l'Ovadese Silvanese rimane ultima appaiata dal Barcanova sconfitto sul campo dell'Arquatese.