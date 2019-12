Giovanili: Ovadese Silvanese, si rilancia la Juniores, due vittorie per i Boys

OVADA - Fine settimana ricco di soddisfazioni per le formazioni giovanili ovadesi, tornate in campo - eccezion fatta per i Boys 2006, a causa dell'impraticabilità del Moccagatta, che dopo il match rinviato con la Fortitudo osserveranno un turno di riposo - dopo un weekend di sosta forzata per il maltempo. Successo dei Giovanissimi 2005 di Nildo Biato per 3-1 contro la Fulvius. Al Moccagatta gli ovadesi ipotecano subito la gara con due reti di Haga-Miranda e Cesana. Nella ripresa i valenzani accorciano ma Cancilla segna la rete del definitivo 3-1 per i Boys. Domenica prossima a Predosa c'è il derby con la Capriatese.

I Boys 2003 di Silvio Pellegrini pareggiano per 1-1 con la Valenzana Mado nell’ultima del girone di andata. Dopo 10’ il vantaggio di Massari che sfrutta un taglio di Merialdo presentando il suo compagno di squadra davanti al portiere. I Boys colpiscono anche traverse con Merialdo e Perasso oltre ad avere due ghiotte occasioni con Merialdo e Costarelli. A 10’ dalla conclusione il pari della Valenzana Mado complice una disattenzione del portiere dei Boys.

Gli Allievi 2004 ritornano dalla trasferta contro SCA Asti con la vittoria per 5-1. Prima frazione disputata in modo esemplare dai Boys che chiudono sul 4-0 con le reti di Leone su angolo di Tagliotti e il raddoppio di Cannonero al volo sempre su corner di Tagliotti. Il terzo gol giunge per merito di Barbato e il quarto di Cannonero. Nella ripresa a segno Tagliotti ed infine il gol della bandiera dei locali. Dopo il recupero di mercoledì con lo Saprtak San Damiano, domenica alle 10.30 a Castelletto d’Orba arriva il Turricola Terruggia.

Infine nella Juniores Regionale l’Ovadese Silvanese conquista allo scadere un’importante vittoria per 2-1 sul Nichelino Hesperia e con i suoi 14 punti si toglie momentaneamente dalla zona play-out. Il lavoro svolto settimanalmente dal tecnico Magrì inizia a dare i suoi frutti, come testimoniato dal punteggio ottenuto contro una diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Locali in vantaggio al 20' grazie a Mazzotta, che raccoglie il lancio verticale di Perassolo e batte con un pallonetto il portiere. Al 31’ l’espulsione di Biasini spezza il forcing degli ovadesi, pericolosi nel finale di tempo. Nella ripresa i torinesi si rimettono subito in carreggiata con Visconti, a segno poco prima dell'ora di gioco. Poco dopo i padroni di casa hanno reclamato un calcio di rigore per un presunto fallo su Costantino. Il direttore di gara, che nell'occasione ha lasciato correre, ha invece fischiato un penalty poco prima del 90', sempre per un intervento ai danni dell'attaccante ovadese. Dal dischetto Perassolo non fallisce. Vicini al terzo gol con Mazzotta in spaccata. Sabato ancora una casalinga con il Castellazzo.