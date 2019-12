Strada del Turchino: protesta contro la Provincia

OVADA - Rappresenta un collegamento fondamentale la 456 del Turchino chiusa per una duplice frana nel tratto piemontese. E' previsto per domani l'ennesimo vertice per trovare una soluzione. Nel frattempo sale la tensione in Valle Stura che, con l'attuale situazione dell'A26, rischia davvero l'isolamento da un'area, l'Ovadese, da sempre meta per studio e lavoro. Uno striscione riassume tutto questo. E' comparso nelle ultime ore sulla linea di demarcazione tra territorio piemontese e ligure