Lercaro: il consiglio comunale vara la commissione

OVADA - Non accenna a scendere nei toni la polemica che si è innescata nelle ultime settimane a proposito della gestione della Casa di Riposo di Lercaro. Sarà avanzata stasera, venerdì 29 novembre, nel corso del Consiglio comunale in programma a partire dalle ore 21.00, la richiesta di istituzione di una commissione speciale per approfondimenti e ricavare le necessarie informazioni sulla situazione dell’Ipab. Si va verso l'istituzione dell'organo, da verificare con quali modalità e a chi andrà la presidenza.

Il documento è stato firmato dall’intera opposizione , la componente di “Ovada viva” con i consiglieri Pier Sandro Cassulo, Angelo Priolo, Fabio Forno e Assunta Boccaccio, e il Movimento Cinque Stelle con Mauro Lanzoni. La situazione della casa di riposo è ben nota.

Una vita quotidiana appesantita dal fardello di un debito che supera 1.500.000, secondo quanto affermato nella recente audizione in consiglio dal commissario Pier Luigi Sfondrini, la necessità di avviare una fase di investimenti e di ammodernamento necessari per assicurare la continuità assistenziale. Al momento le rette pagate dagli ospiti non assicurano equilibrio alla gestione corrente per una struttura che in passato si è vista anche i conti pignorati.