Incidente sulla A26: tre feriti

OVADA - Incidente, pochi minuti fa, sull'autostrada A26: lo scontro ha coinvolto tre auto in una galleria tra Ovada e Masone, poco prima della 'zona rossa' e del restringimento di corsie per i problemi al viadotto.

Sul posto anche l'elisoccorso del 118. I tre feriti erano tutti a bordo della stessa vettura. Due non gravi, mentre il terzo, inizialmente soccorso in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale di Alessandria in codice giallo.