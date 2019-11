Fisiatria: spiraglio per il reparto in bilico

OVADA «La pubblica amministrazione parla con gli atti. Il trasferimento della Fisiatria a Tortona disposto dalla precedente Giunta è in stato avanzato. La strada potrebbe essere l'avvio di una sperimentazione legata alla presenza dell'Oncologia, una continuità assistenziale che sarebbe sicuramente una risorsa». Non si è sbilanciato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, in visita ieri all'ospedale di Ovada, sulla possibilità di salvare il reparto con i suoi venti posti letto. Icardi ha conosciuto la struttura accompagna dal sindaco Paolo Lantero, dal Direttore Sanitario Pasquale Toscano, dal primario di Medicina Paola Varese. «La sfida dei prossimi anni - ha aggiunto - è quella di costruire una rete estesa per l'assistenza post ospedaliera. Il reparto di comunità avviato qui va in quella direzione». «Siamo pronti ad avviare ragionamenti - ha commentato Lantero - L'assetto dell'ospedale è questo. Ma una rete funziona se tutte le maglie sono al loro posto. Le chiusure giustificate in passato con la necessità di potenziare le strutture più importanti non hanno portato a benefici».

