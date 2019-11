Ci siamo di nuovo: sarà un weekend di apprensione

ALESSANDRIA - Ieri sera la prima pioggia, un’anticipazione di quello che ci attende per il fine settimana. Secondo i meteorologi, sulle montagne tra Piemonte e Liguria cadrà un significativo quantitativo d’acqua che condizionerà i bacini di Tanaro e Bormida. E i terreni, già inzuppati, non non assorbono oltre.

Matteo Robbiano, dipendente della Provincia, esperto di clima, ha confermato quanto pubblicato, in giornata, sui social, «perché informare è la cosa migliore». E spiega: «È attesa a partire da venerdì (con prodromi già giovedì sera sulle zone di spartiacque con la Liguria) una intensa fase di maltempo che si protrarrà per giorni fino a domenica. Ed è tutto quello di cui non avevamo bisogno».