Appuntamento nel centro storico con il Mercatino di Natale

TRISOBBIO - Per i festeggiamenti bisognerà attendere ancora un mese, ma a Trisobbio si respira già un'aria magica. Domenica prossima, 24 novembre, è in programma il tradizionale Mercatino di Natale, con artigiani, hobbisti e produttori locali che, insieme agli stand della ristorazione e dell'intrattenimento per bambini, proporranno alcune interessanti idee regalo. Le bancarelle saranno presenti lungo le vie del centro storico dalle ore 10.00 alle 18.00. Dalla tarda mattinata, e fino al primo pomeriggio, resterà attivo "Il Trottolaio", mentre dalle ore 14.00 i giovani visitatori dai 3 agli 11 anni potranno dilettarsi con il laboratorio didattico "Creiamo una decorazione natalizia" (per informazioni e prenotazioni contattare la signora Nicoletta al numero 349 6131405).

Dalle ore 14.30 via al Truccabimbi make up artist, a "Il bimbo nella bolla" (dalle ore 15.00 alle 16.00 con le bolle giganti) a cura di PazzAnimazione e alla dimostrazione con la palla a spicca promossa dal team Red Basket di Ovada con il coach Andreas Brignoli, ex giocatore di serie A. Gran finale con "La fiaba animata degli elfi di Babbo Natale" ed i "Canti di Natale", mentre per tutta la giornata l'Asintrekking organizzerà passeggiate per le vie del borgo con asini e cavalli in miniatura.