Maltempo: frane e disagi sull'Acqui - Genova

OVADA - AGGIORNAMENTO DELLE 12.00 - Problemi alla circolazione sull'Acqui - Genova. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Attivo servizio sostitutivo con bus da Genova Piazza Principe ad Acqui Terme con fermate a Genova Sampierdarena, Genova Cornigliano, Campo Ligure, Ovada, Acqui Terme.

Treni direttamente coinvolti:

R 6056 Genova Brignole (10:12) - Acqui Terme (11:39)

R 6061 Acqui Terme (11:17) - Genova Brignole (12:49)

R 6060 Genova Brignole (12:12) - Acqui Terme (13:39)

R 6065 Acqui Terme (13:17) - Genova Brignole (14:49)

R 6064 Genova Brignole (14:12) - Acqui Terme (15:39)

Treni cancellati e sostituiti con bus:

R 6058 Genova Brignole (11:12) - Acqui Terme (12:39)

R 6063 Acqui Terme (12:17) - Genova Brignole (13:49)

R 6062 Genova Brignole (13:12) - Acqui Terme (14:39)

R 6067 Acqui Terme (14:17) - Genova Brignole (15:51)

R 6066 Genova Brignole (16:12) - Acqui Terme (17:39)

R 6071 Acqui Terme (17:17) - Genova Brignole (18:49)

AGGIORNAMENTO DELLE 11.45 - Avviso dal comune di Silvano d'Orba "Causa frana è momentaneamente interrotta la viabilità su Via Villa Superiore. La Ditta incaricata interverrà appena possibile. Per permettere il transito, è stata riaperta Via Papa Giovanni XXIII in entrambe i sensi di marcia".

Una nuova frana, dopo quella che si è verificata venerdì scorso, interessa la salita di Sant'Evasio. Fango e detriti si sono riversati sulla strada dopo le abbondanti piogge delle ultime ore. Attualmente è isolata la sommità della collina.