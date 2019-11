«Grande rabbia. Ma la strada è giusta»

OVADA - Grande rammarico per un risultato bugiardo che mantiene la squadra in fondo alla classifica. Ma anche la consapevolezza di uno scenario in cui qualche miglioramento è tangibile. Lo stato d'animo di mister Roberto Pastorino è duplice al termine della sconfitta 4-3 contro l'Asca. Brucia il doppio vantaggio sprecato, soprattutto l'ingenuità che ha portato al pareggio. «Siamo stati dei polli – spiega – loro hanno battuto velocemente una punizione. Noi non eravamo pronti». Una formazione ancora una volta molto rimaneggiata. Il forfait di Tangredi e Martinetti è stato rintuzzato con l'ingresso di Porrata, prima stagionale, nell'inedito ruolo di centrale al fianco di Pastorino. In mezzo al campo assenza pesante quella di Lovisolo. «Detto questo – prosegue l'allenatore – in più momenti abbiamo fatto la partita e anche bene. Il 3-1 è arrivato con una bella azione, sviluppata come l'abbiamo provata in allenamento. Questi sono segnali che mi fanno dire che la squadra è sulla strada giusta. Sul 3-3 con due uomini di vantaggio era giusto cercare la vittoria, l'abbiamo anche sfiorata. Il loro quarto gol è stato molto casuale». Un verdetto da incubo per la squadra che torna al penultimo posto alla vigilia della delicata sfida in casa con l'Arquatese nella quale ha debuttato ieri perdendo l'ex mister Maurizio Vennarucci.