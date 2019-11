Arpa: piogge forti, domani allerta arancione in provincia

ORE 17.10 — All'elenco dei Comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani si aggiungono anche Basaluzzo e Predosa.

ALESSANDRIA - ORE 16.53 - Secondo Arpa Piemonte, un nuovo peggioramento di origine nordatlantica causerà tra oggi e domani precipitazioni moderate diffuse sul Piemonte, con valori localmente anche molto forti sulla zona appenninica.

I fenomeni più intensi sono attesi nella mattinata di domani sulle zone interne di Astigiano e Alessandrino, dove la pioggia sarà accompagnata da forte vento da sud, sudest, con la possibilità anche di qualche fenomeno convettivo.

Con l'intensificarsi delle precipitazioni sono previsti isolati inneschi di frane superficiali nell'Alessandrino e astigiano per le prossime 36 ore, con innalzamento dei livelli idrometrici, con valori di ordinaria criticità, per Orba, Belbo, Bormida e Scrivia a partire dal pomeriggio di oggi.

ORE 16.41 - A titolo precauzionale, nell'Ovadese, in considerazione delle frane delle scorse settimane, sarà chiusa la provinciale 199, principale accesso a Rocca Grimalda dalla 185 Ovada - Alessandria, tra le 20.00 di stasera e le 7.00 di domani mattina. Particolare apprensione a Castelletto d'Orba dove pochi minuti fa il sindaco Mario Pesce ha invitato la popolazione a uscire di casa lo stretto necessario e di ridurre al minimo i rischi. Circolazione interdetta anche sulla ex statale 456 del Turchino che da Ovada porta verso la Valle Stura. Stop situato in frazione Gnocchetto, all'altezza del chilometro 77+200 dove qualche giorno fa si è verificata una grossa frana. Collegamento diretto Ovada - Masone per mezzo dell'A26.

ORE 16.14 - A titolo precauzionale, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha disposto con propria ordinanza la chiusura per domani della scuola secondaria di primo grado ‘Vittorio Alfieri’ di Spinetta Marengo, potenzialmente interessata dalla piena del rio Lovassina. Questa sera, alle ore 20, si aprirà il Com - Centro Operativo Misto per il monitoraggio del territorio e l’attuazione delle procedure di Protezione Civile.

SCUOLE CHIUSE, ELENCO ORE 16.05 — L'elenco dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per domani, martedì 19 novembre: Ovada, Castelletto d'Orba e Silvano d'Orba, Mornese, Tassarolo, Voltaggio, Pozzolo Formigaro, San Cristoforo, Borghetto Borbera, Grondona, Rocchetta Ligure, Novi Ligure, Tortona, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Gavi, Stazzano, Cassano Spinola e Capriata d'Orba. A Serravalle è stata ordinata anche la sospensione del mercato settimanale.

Allerta arancione domani su tutta la provincia di Alessandria, e in particolare sulle zone appenniniche, per rischio idrogelogico a causa delle nevicate e delle successive precipitazioni. Secondo Arpa sono attese frane diffuse e locali esondazioni dei corsi d'acqua, che subiranno un rapido innalzamento.

Le precipitazioni, forti, dovrebbero iniziare nella serata e proseguire per l’intera giornata di domani.

Massima attenzione, dunque, negli spostamenti e nelle aree già colpite dall’alluvione di tre settimane fa.