Vino e tartufi: festa nel centro storico per i dieci anni

OVADA - Spegne dieci candeline “Vino e tartufi”, la manifestazione organizzata annualmente dalla Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese nel centro storico della città. L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Ovada e che “vede” nell’Enoteca Regionale di Ovada e nell’Associazione dei commercianti “Vivi Ovada” due partner fondamentali per la buona riuscita dell'evento, è in programma nella giornata di domenica, dalle ore 10.00 alle 20.00.

Rispetto allo scorso anno sono previste alcune novità. In primis saranno gli esercenti ovadesi ad ospitare le bottiglie di vino dei produttori, presenti con i rispettivi stand di fronte all'ingresso dei vari negozi. In Piazza San Domenico spazio alle bancarelle con prodotti locali. Nella “vasca” saranno collocati anche punti enogastronomici dove sarà possibile degustare specialità condite con i tartufi e le frittelle.

Il gruppo Le Carellages proporrà un itinerario turistico con partenza dalla Loggia di San Sebastiano, mentre in piazza Assunta sarà collocato un gazebo per la consegna dei bicchieri con i quali i clienti potranno degustare il vino per le vie della città. E poi, per festeggiare il primo decennio della manifestazione, si spera di concretizzare la voce che vedrebbe Claudio Bellucci, ex calciatore di serie A con un trascorso da allenatore nelle giovanili della Sampdoria, amante dei tartufi, nel ruolo di testimonial.