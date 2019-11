Plastipol e Cantine Rasore: primo bivio

OVADA - Un sabato particolarmente delicato per la Cantine Rasore che nella pomeridiana con Leinì (inizio alle 17.45) ha la prima vera occasione per muovere la sua classifica. Fossati e compagne hanno concluso il loro ciclo di ferro delle prime quattro giornate, trovano una formazione alla portata. "Un'avversaria - commenta il direttore Alberto Pastorino - che dovrebbe trovarsi nella nostra fascia di classifica - Complice un calendario migliore ha già conquistato sette punti. Noi dobbiamo far valere il fattore campo e sfruttare l'occasione". Alle 21.00 la Plastipol trova Val Chisone che arriva al Geirino con il doppio dei punti (8 a 4). Per Mangini e compagni è stata positiva la prima gara interna della stagione, la necessità è di proseguire su quella strada per agganciare il treno del centroclassifica.