Verifica statica: chiude la provinciale per Olbicella

MOLARE - Sarà una settimana difficile quella tra il 19 e il 25 novembre per i residenti di Olbicella, la frazione di Molare. Sarà infatti chiusa la provinciale di collegamento con Madonna delle Rocce e il paese. Il provvedimento è necessario per procedere alle verifiche statiche propedeutiche al consolidamento del ponte tra il Miralago e la cascina della "muta". Non c'è ancora l'ordinanza di chiusura, la comunicazione è stata data dal sindaco di Molare, Andrea Barisone.