OVADA - Avrà un seguito la mobilitazione generata da "Orecchini in rosa", l'idea per raccogliere fondi a favore di associazione Vela e fondazione Cigno, portata avanti da Manuela Badino e Pupa di Salvo. L'annuncio, pur senza rivelare i dettaglia, è arrivata all'interno della manifestazione conclusiva andata in scena l'altra sera presso il convento dei Cappuccini di via Cairoli. Una partecipazione massiccia, tante donne che hanno rigorosamente rispettato il dress code in rosa. E un'occasione per descrivere le attività di cura e sostegno portate avanti, per malati e parenti, dal Day Hospital oncologico dell'ospedale di Ovada. "Qui - ha spiega Badino, attualmente in cura - ho trovato un ambiente fantastico nel quale non mi sono sentita mai malata. Però rinnovo il mio appello: andate dai medici da sani".