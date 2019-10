Ottonello Lomellini ambasciatore di Genova nel Mondo

OVADA - E' stato nominato "Ambasciatore di Genova nel mondo" dal sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, nel corso della cerimonia di sabato scorso. Da allora il marchese Enrico Ottonello Lomellini di Tabarca, già membro del Consiglio direttivo dell'Accademia Urbense di Ovada, ricopre un ruolo particolarmente significativo, non solo onorifico, riservato a quelle persone che si sono distinte per le loro attività culturali e imprenditoriali. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’ideatore della prima edizione della traversata storica in barca a vela Pegli-Tabarca-Carloforte denominata “Sulla Rotta del Corallo”, svoltasi quest’anno per ripercorrere l’antica rotta effettuata dai primi pegliesi che nel 1542, guidati dalla famiglia Lomellini, andarono a colonizzare l’Isola di Tabarca in Tunisia, concessa appunto alla famiglia dall’Imperatore Carlo V con facoltà di esercitarvi la pesca del corallo.

“Da sempre impegnato nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico genovese - si legge nella motivazione ufficiale -, ha ristabilito gli antichi legami tra Genova e i territori d’oltremare della Tunisia, operando a sostegno del riconoscimento UNESCO della grande epopea del Popolo Tabarchino”. Nel frattempo Lomellini è già al lavoro per la realizzazione di una mostra fotografica che sarà allestita all'interno del Museo del Mare di Genova la prossima primavera.