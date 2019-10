La comunità Borgallegro ricorda Don Rino

«Don Rino Ottonello ha significato molto per la comunità cristiana ovadese, in particolare per il nostro Oratorio Borgallegro che nasce sulle fondamenta salde di una sua idea precisa di Gruppo». La frase è parte del messaggio lungo e commosso dedicato dalla comunità al sacerdote nel trentesimo anniversario dalla sua scomparsa. Domenica scorsa gli educatori e i bambini che frequentano Borgallegro si sono ritrovati nel piccolo campo di calcio accanto a via Buffa per ricordare Don Rino, assistere alla cerimonia per la targa che lo ricorderà installata accanto al rettangolo di gioco. Ne parliamo su "l'ovadese" in edicola da giovedì 17 ottobre.