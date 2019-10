Due amiche: una battaglia contro il tumore

OVADA - L'idea è venuta in una notte insonne a Manuela Badino, 42 anni, titolare del negozio “Qua la zampa”. A raccogliere la sua proposta è stata Pupa di Salvo che produce i gioielli “Le rose”. Due amiche stanno dando vita a una vera e propria battaglia contro il cancro e a favore della raccolta fondi che ha mobilitato tutta Ovada. Come? Il racconto completo è in edicola da stamattina su “l'ovadese”. La storia di una donna che, Manuela Badino, che parla dell'incoscienza con la quale affrontava i controlli, di come la notizia della malattia ha cambiato la sua vita.