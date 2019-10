Pd: Pastorino nuovo coordinatore di zona

OVADA - E’ Giacomo Pastorino il nuovo coordinatore del Partito Democratico dell’Ovadese. L’incarico è stato affidato nel corso dell’assemblea andata in scena venerdì scorso nella sede del circolo Arci “Il Borgo” in strada Sant’Evasio. Pastorino, fino a qualche mese fa vice sindaco e in passato coordinatore del circolo di Ovada, raccoglie il testimone dal suo predecessore Mario Esposito. “Il partito in questo momento è organizzato in cinque circoli, che hanno piena autonomia e sono gli organismi statutariamente previsti per agevolare la discussione politica a livello locale – spiega Pastorino - Ho prospettato all’assemblea un’attività su due livelli: il coordinamento dell’attività dei circoli, soprattutto sui temi che riguardano tutti, e l’elaborazione di proposte politiche per il territorio con il coinvolgimento di tutti i soggetti che si renderanno disponibili”. Nel corso della serata Franca Repetto, ex sindaco di Tagliolo, ha assunto la carica di presidente dell’assemblea. Sarà coadiuvata da una segreteria formata da Marica Arancio, Benito Barbato, Roberto Gallo, Ivana Maggiolino.