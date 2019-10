Chiddemi: «Così insegno la musica ai bambini»

OVADA - La musica come gioco e strumento educativo. Carlo Chiddemi ha formato generazioni di ovadesi. Da trent'anni lavori per la scuola di musica “A. Rebora” di Ovada, occupandosi di bambini tra i 5 e i dieci anni, ed è il fondatore del corso Lavagnino. Il suo metodo di insegnamento è un mix di stimoli che permette ai piccoli allievi di entrare in connessione col loro corpo e sviluppare, oltre all'orecchio musicale, diverse abilità. «Il mio corso si concretizza in quattro discipline – spiega Chiddemi -: aspetto vocale, aspetto ritmico, strumentale, aspetto corale e si svolge in gruppo». Xilofono, metallofono, glokkenspield, salterio sono gli strumenti che permettono ai bambini di migliorare la loro motricità nella parte superiore del corpo e diventare piccoli musicisti. Il pezzo completo su “l'ovadese” in edicola da giovedì 10 ottobre.