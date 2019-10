"Io non rischio": Croce Verde in piazza

OVADA - Saranno impegnati anche i volontari della Croce Verde Ovadese onlus, tra sabato e domenica prossimi, nella campagna “Io non rischio”. Il mondo della ricerca scientifica e il volontariato di protezione civile allestiranno piazza nelle principali realtà italiane per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi naturali, in particolare il terremoto e il maremoto. I militi, appositamente formati, saranno in piazza Assunta, nella giornata di sabato 12 ottobre con materiale informativo. Quest’anno la campagna “Io non rischio”, giunta alla nona edizione, aprirà la prima “Settimana nazionale della protezione civile”, 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno conoscere più da vicino il Servizio nazionale della protezione civile. Domenica 20 ottobre si replicherà a Tagliolo, in via Roma.