Ovadese Silvanese sul campo del fanalino di coda

OVADA - Non è un bivio del campionato ma poco ci manca. L'Ovadese Silvanese affronta la trasferta sul campo del Barcanova, allo stato attuale un vero e proprio spareggio nella parte bassa della classifica. Formazione torinese, un passato eccellente e un presente con ambizioni di rilancio, attualmente ancora a quota zero punti. Se la passa solo apparentemente meglio la formazione nero arancio guidata da Mario Benzi, reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Acqui e ancora alla ricerca della prima rete in campionato. Difficilmente l'undici che scenderà in campo sarà molto diverso da quello visto al Geirino domenica scorsa: qualche possibilità di recuperare Dentici per dare maggiore inventiva all'attacco, il resto dovrebbe ricalcare quanto visto nel derby con i termali. «La società – ha spiegato in settimana l'allenatore – ha fatto investimenti importanti per giocatori che dovevano fare la differenza e che in questo momento sono fermi per infortunio. Dobbiamo fare di necessità virtù ma io contro l'Acqui ho visto una squadra che è stata bene in campo».