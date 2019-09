Nuovi parcometri: pagamento sosta sospeso

OVADA - Resterà gratuita, fino all'installazione dei nuovi dispositivi, la sosta presso i parcheggi a pagamento del perimetro urbano ovadese. L’insediamento della nuova gestione degli stalli blu ha comportato la sostituzione dei "vecchi" parcometri, non ancora sostituiti con quelli nuovi. A tal proposito, in attesa del completamento delle operazioni e della conferma del passaggio di consegne fra Tsp e la Gestopark, è possibile parcheggiare i veicoli in tutte le aree della città senza dover pagare la sosta.