Scuola Rebora: un anno pieno di novità

OVADA - Iscrizioni aperte alla storica scuola di musica ovadese “Antonio Rebora”che aprirà ufficialmente i corsi il 14 Ottobre con conferme e novità. Una scuola mai come oggi «aperta a tutti», spiega Andrea Oddone, da poco riconfermato alla guida dell'ente come direttore artistico. «La nostra proposta negli anni è diventata più varia anche grazie alla scelta di abbracciare più generi affiancando alla musica classica (flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, euphonium, chitarra, pianoforte, violino, violoncello) i corsi jazz pop e rock (chitarra elettrica, basso elettrico, batteria, canto moderno, improvvisazione jazz)».

«La grande varietà di proposte - continua Oddone- ci permette di comprendere diverse fasce d'età: dalla propedeutica musicale per i più piccoli con il maestro Carlo Chiddemi, alla nuova scommessa del canto collettivo per adulti in orario serale, con il maestro Roberto Tiranti: è partita da poco tempo, conta già un coro di 25 elementi». Tra le novità di quest'anno gli insegnanti. La cattedra di pianoforte sarà di competenza di Enrico Pesce, eclettico strumentista e compositore acquese, già noto per la composizione di colonne sonore di successo per il regista Marco Bellocchio e di recente per “Un posto sicuro” di Francesco Ghiaccio. La cattedra di violino sarà curata dall'alessandrina Chiara Giacobbe che ha già alle spalle esperienze come violinista in mezza Europa grazie alla collaborazione con artisti del calibro di Paolo Bonfanti, Antonio Rigo Righetti, Yo Yo Mundi. Altra novità la collaborazione con l'Istituto Santa Caterina Madri Pie per ampliare le competenze musicali dei ragazzi. La scuola può essere fatta sia a livello “amatoriale” per conservare una passione o riscoprirla ma anche a livello professionale grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Torino “ G.Verdi” per attestati e certificazioni.