Chef Juri Risso torna a "La prova del cuoco"

CREMOLINO - Torna davanti alle telecamere Rai dopo la prima esperienza di nove anni fa. L'appuntamento è per domani con “La prova del cuoco”, il gioco a sfondo culinario del mezzogiorno di Rai1 condotto da Elisa Isoardi. Il testimonial dell'Ovadese sarà Juri Risso, chef del ristorante “La Bruceta” di Cremolino e gestore del castello di Trisobbio. «Sono molto contento – racconta Risso – L'altra volta ero giovane e rampante. Questa volta da veterano sarò io a dovermi confrontare con forze fresche. Sono stato ripreso per tutta la stagione. Sarà la Rai a indicarmi a quali trasmissioni dovrò partecipare». Nello spirito del gioco lo chef affianca cucina con gli ingredienti scelti dal concorrente di giornata. Una bella sfida per chi ha fatto gavetta negli Stati Uniti e in Arabia Saudita prima di abbracciare la cucina di confine tra Piemonte e Liguria dell'Ovadese.