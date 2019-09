Ovadese Silvanese: esordio negativo

OVADA - Impatto duro per l'Ovadese Silvanese col campionato di Promozione. La Santostefanese passa al Geirino 2-0 con un gol per tempo. In totale emergenza la formazione di casa che in avvio deve fare a meno di Tangredi, ancora ai box per un'infiammazione tendinea, Pastorino alle prese con problemi di tesseramento ma soprattutto Porrata; per il centrocampista la stagione è già finita dopo un pauroso incidente in moto verificatosi ieri sera nel quale ha riportato la sospetta rottura di una vertebra, la frattura della clavicola e altri danni minori.

In avvio l'Ovadese Silvanese tiene il pallino del gioco. Al 16' Barbato scende sulla sinistra e crossa: il sinistro di Rosset termina sul fondo. La Santostefanese passa alla prima occasione. Bortoletto supera Bernardi sulla sinistra va sul fondo e crossa; sulla palla si avventa Marchisio che batte Cipollina. Nell'occasione si infortuna Bortoletto per un taglio al ginocchio. L'Ovadese sbanda visibilmente ma potrebbe pareggiare col rigore fischiato dall'arbitro Carano per un fallo di mano in area. Vanifica tutto il guardalinee che segnala un fuorigioco tra le proteste dei giocatori di casa. Al 38' Dentici con un sinistro a giro dal limite impegna Tarantini in una difficile deviazione. Allo scadere in un contrasto a centrocampo si infortuna alla caviglia Rosset.



Alla ripresa al posto dell'attaccante c'è Giusio. L'Ovadese preme ma fatica a rendersi pericolosa. Al 25' il raddoppio ospite con Mondo che parte dalla destra, scambia con Gomez, entra in area, supera Cipollina in dribling e deposita nella porta sguarnita. L'Ovadese non ha la forza di reagire. Al 30' Cipollina evita la terza rete con una deviazione sul gran tiro di Gomez dall'interno dell'area.