La sagra della peirbuieira si farà

ROCCA GRIMALDA - Pare che alla base del fraintendimento ci sia la mancata partecipazione all'edizione più recente di “Paesi&Sapori” in piazza Rossa a Ovada. E così la Polisportiva di Rocca Grimalda si è trovata a dover chiarire i fatti con un post pubblicato qualche giorno fa sulla pagina Facebook. Niente paura. La tradizionale “Sagra della Peirbuieira”, la minestra di fagioli e aglio che solo i volontari dell'associazione sanno preparare secondo l'antica ricetta, si farà. E' già in programma, come ogni anno, dal 22 al 25 agosto nello spazio allestito sul Belvedere del paese. Non è davvero possibile contare quanti piatti sono usciti dalle cucine della Polisportiva. Il piatto, che affonda le radici nella storia e nella cultura popolare del paese, rappresenta un richiamo per tanti visitatori delle regioni vicine. Una catena di montaggio particolare, formata dalle nonne e dai nipoti, inizia per tempo a tirare la pasta per le lasagne che finiscono nel brodo. Nei giorni della sagra, l'ultima settimana di agosto, sono più di 40 le persone che collaborano alle operazioni. «Sicuramente un impegno molto rilevante», fa notare Marco Pernigotti, presidente della Polisportiva. La mancanza di ricambio, come in altre realtà di questo tipo, negli ultimi anni ha costretto a affidarsi sempre alle stesse persone. Che però saranno tutte pronte per l'appuntamento di fine agosto.