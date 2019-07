''Un americano a Ovada'': Dolcetto e cabaret in Enoteca

OVADA - Dolcetto, Campari e Crodino. Il tutto mescolato con una buona dose di cabaret. E' questa la ricetta di "Un americano ad Ovada", l'iniziativa in programma giovedì sera presso l'Enoteca Regionale di Ovada. Nell'occasione sarà presentato il cocktail proposto da Luigi Barberis, patron del Caffè degli Artisti di Alessandria, del Caffè dei Mercanti di Acqui Terme e bar manager del ristorante Identità Golose Milano, su iniziativa di Alexala, Camera di Commercio di Alessandria, Enoteche Regionali e Sistema Monferrato. Nel corso della serata, in programma a partire dalle ore 19.00, si esibirà il cabarettista genovese Andrea Carlini, noto soprattutto per le apparizioni a Zelig con la parodia di Bear Grylls (trasformato in "Bear Teddy"). L'evento ha un costo di 15 euro.