Passeggiata sonora con Les Carrelages

CREMOLINO - Si terrà domani, sabato 13 luglio, la "Passeggiata sonora", una delle iniziative inserite nel folto calendario estivo di "Les Carrelages", l'associazione di accompagnatori e promotori del territorio locale. Appuntamento a Cremolino per le 17.00. Il gruppo dei volontari propone un’immersione sensoriale in uno splendido borgo del Monferrato sulle tracce del canto della Terra Monferrina. Si tratta di una passeggiata a piedi, di circa un’ora, attraverso sottoboschi, campi incolti, vigneti e vecchie fontanelle con una piacevole sosta a metà percorso nella Birreria Agricola “ Molare’s”. L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati a quindici. Per questo è consigliata la prenotazione (entro le 13.00 del 12 luglio) ai seguenti numeri: 338.66.95.099, oppure 331.62.78.549. Nel corso della passeggiata è prevista una sosta presso la Birreria Agricola "Molare's". Les Carrelages sarà attiva per tutto il periodo estivo con itinerari alla scoperta del centro storico previsti al sabato mattina, con il mercato, e al pomeriggio tra le bellezze architettoniche.