Silvano: assemblea pubblica sui temi "caldi" del paese

SILVANO D'ORBA - Si terrà questa sera presso la Soms di Silvano d’Orba, dalle 20.30, l’incontro organizzato per fare il punto sui temi più importanti riguardanti l’amministrazione del paese. «Ci è sembrato un modo - spiega il sindaco Pino Coco - per fare chiarezza su diversi argomenti, dare ai cittadini elementi per farsi una loro opinione». Non solo la questione dell’alluvione ha tenuto banco negli ultimi mesi del 2019. C’è anche la richiesta di Refuel di avviare uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti alla Caraffa e la grande polemica che riguarda la scelta del nuovo gestore dell’acqua.