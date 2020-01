Rifiuti: incontro pubblico alla Loggia

OVADA - È in programma per venerdì sera, 17 gennaio 2020, l'incontro pubblico organizzato da Econet, la società che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti, in collaborazione con il Comune di Ovada, per tracciare un bilancio del primo anno (l'entrata in vigore risale all'ottobre del 2018) dall'avvio del porta a porta. L'appuntamento è presso la Loggia di San Sebastiano a partire dalle ore 21.00. Nel corso della serata saranno approfonditi i temi principali di questo nuovo metodo, dal pagamento delle rate al conguaglio, fino alle necessità individuali e alle percezioni riscontrate nei mesi scorsi, con l'obiettivo di sciogliere gli eventuali dubbi che ancora attanagliano i cittadini. "Raccolta differenziata: facciamo il punto" è il titolo scelto per l'evento che vedrà fra i relatori l'ingegner Elio Ardizzone, presidente di Econet, e il sindaco di Ovada, Paolo Lantero.